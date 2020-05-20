Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Рекомендации приводит ТАСС.

Принимать отдыхающих будут при наличии у них свежих отрицательных результатов теста на ковид и отсутствии у них контактов с вероятными заболевшими в течение двух недель до даты отъезда.

Перед стойкой регистрации должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции и установлена прозрачная заградительная конструкция. Ведомство предложило размещать отдыхающих по одному в номер, но ограничение не будет касаться семей. Также даны рекомендации по уборке и дезинфекции, оказанию медицинских услуг. Перед началом работы администрация учреждения должна будет уведомить глав субъектов и территориальные органы Роспотребнадзора о выполнении рекомендаций про профилактике и дезинфекции.

В рекомендации говорится, что ежедневно отдыхающим будут измерять температуру. Людей с признаками ОРВИ будут изолировать. Также нужно будет носить защитные маски в закрытых помещениях, где есть другие люди.

Питание рекомендовано организовать по номерам или в столовых и кафе с обеспечением дистанции по системе заказов. Расстояние между столами должно составлять не менее двух метров. За стол сажать по одному, за исключением семей. При организации «шведского стола» блюда также должны быть расставлены с учетом социальной дистанциии, а на полу должна быть разметка.

Соблюдать дистанцию придется и на пляже. Шезлонги и зонтики и другое оборудование также расставят подальше друг от друга. Сотрудники пляжа должны будут следить за тем, как отдыхающие соблюдать дистанцию. Вдобавок нужно будет раз в сутки дезинфицировать пляжное оборудование, беседки, детские площадки, скамейки, урны и другие поверхности на открытом воздухе.