В сети появилось видео, как «проверяют» на въезде в Петрозаводск

Контроль за въезжающими в Петрозаводск на поездах ведется не должным образом – такой вывод можно сделать, посмотрев видео жителя Санкт-Петербурга Руслана Урманчеева. Ролик размещен в паблике «Живой Петрозаводск».

Мужчина рассказывает, что в один из приездов из Санкт-Петербурга в Петрозаводск в поезде ему дали заполнить анкету, которую он позднее отдал на выходе из здания вокзала.

Пассажир удивился тому, что данные в анкете никто не сверяет с документами. Кроме того, далее в течение двух недель с ним никто не связывался и не проверял, находится ли он по указанному месту жительства.