Для предпринимателей Карелии проведут онлайн-вебинар

В понедельник, 25 мая, пройдет очередной онлайн-вебинар для предпринимателей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

На вопросы бизнесменов ответят заместитель премьер-министра Правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить.

Онлайн-трансляция будет доступна на странице Парфенчикова.

Начало в 12.00.