23 мая 2020, 14:18
Для предпринимателей Карелии проведут онлайн-вебинар
Дистанционная встреча будет организована на странице главы Карелии
В понедельник, 25 мая, пройдет очередной онлайн-вебинар для предпринимателей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
На вопросы бизнесменов ответят заместитель премьер-министра Правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев.
Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить.
Онлайн-трансляция будет доступна на странице Парфенчикова.
Начало в 12.00.