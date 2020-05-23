Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 23 мая в столице республики новые заболевшие появились по адресам: ул. Мурманская, 5, ул. Балтийская, 32 и ул. Варламова, 11.

Кроме того, впервые очаг выявлен в поселке Ладва Прионежского района.

Напомним, в Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса. Среди них в Петрозаводске – 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве – 3, ДНТ «Северные просторы» – 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви – 2, Лахколампи – 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека.