Стало известно, когда могут заработать детские лагеря в Карелии

При благоприятной эпидемиологической ситуации работа летних лагерей в нашей республике начнется не ранее 1 июля. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Дети смогут отдохнуть в лагере после тестирования на коронавирус. Персонал летних лагерей также проверят на ковид.

«Для детей будут приобретены не менее 870 путевок на черноморское побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей»,

- сообщает паблик. Уточняется, что «это станет возможным при благополучной эпидобстановке и отсутствие рисков появления новых очагов инфекции».



В Карелии сформирован реестр организаций, которые займутся организацией отдыха почти 8 тысяч детей. В списке 121 лагерь: один загородный, 118 - дневного пребывания, два палаточных.

Ранее Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации летнего оздоровительного отдыха для детей. По мнению главы ведомства Анны Поповой, летний оздоровительный отдых для детей должен быть организован в регионах с благоприятной эпидситуацией и на первом этапе - без выезда детей за пределы регионов.