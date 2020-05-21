21 мая 2020, 16:42
Любимец миллионов зрителей попал в аварию
Популярный французский актер Венсан Кассель травмировал лицо в результате дорожного происшествия
Фото: instagram.com/vincentcassel
Венсан Кассель, известный телезрителям по ролям в десятках фильмах, попал в дорожную аварию. Инцидент произошел в небольшом городе Арбонн, который расположен неподалеку от французского курорта Биарриц. О происшествии сообщил ряд крупных французских СМИ, пишет Daily Star.
Известно, что Венсан Кассель получил незначительную травму лица. Кроме того, источники утверждают, что авария произошла из-за того, что его автомобиль экс-супруга Моники Белуччи неосторожно подрезали.
Тем временем звезда «Багровых рек» прокомментировал свое состояние в Instagram. «Все хорошо», - написал Венсан Кассель по-португальски, добавив, что он жив.