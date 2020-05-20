Вернувшийся из Петербурга житель Карелии заболел коронавирусом

Еще один житель Карелии заболел коронавирусом. Как сообщает паблик Межрайонной больницы №1, 20 мая был получен положительный результат лабораторного анализа на коронавирус у жителя Муезерского района, прибывшего накануне из Санкт-Петербурга.

Заболевание у жителя Карелии протекает в легкой форме. Пациента госпитализируют в инфекционное отделение Межрайонной больницы №1. Всех, кто с ним контактировали, помесят в обсерватор. Отметим, что Муезерский район до недавнего времени считался «чистой территорией».

Напомним, за последние сутки в Карелии новые случаи заражения были подтверждены у 19 человек, большинство – в Олонецком районе.