Оксана Пушкина посоветовала россиянам не верить конспирологам

Уроженка Карелии Оксана Пушкина поделилась рассуждениями о пандемии COVID-19 в своем Instagram. Свой пост известная телеведущая проиллюстрировала фотографией лечащих врачей и снабдила хештегом «за здравый смысл».

«Врачи нас спасают, борясь за каждую жизнь, лечат, изучают вирус, анализируют тематические статьи - зарубежные и отечественные, делятся друг с другом опытом, приобретают все новые и новые навыки, переучиваясь на ходу! Каждый ковидный больной - открытая книга. Вирус-гаденыш с коварными сюрпризами. И, безусловно, сегодня время, прежде всего, науки, а не фантазий и недобросовестной пропаганды. Любые выводы преждевременны. Но только теперь, оказавшись внутри процесса, мне стало понятно, почему большинство врачей-практиков не поддерживают ни одну из конспирологических теорий. Из красной зоны, поверьте мне на слово, все действительно видится совсем иначе»,

- пишет Оксана Пушкина.

Ранее заболевшая коронавирусом известная телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии. Она рассказала о ношении защитной маски, о симптомах заболевания и о том, что сейчас лежит в больнице. По словам Пушкиной, у нее средняя тяжесть заболевания только потому, что она «очень о себе заботилась». Напомним, 13 мая стало известно, что у Пушкиной выявлен коронавирус.