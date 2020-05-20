Охлопков назвал причину смерти пациента с коронавирусом в Карелии

Глава Минздрава Карелии поделился подробностями о смерти пациента с COVID-19 в Карелии. Напомним, об очередном летальном исходе сегодня утром сообщил глава республики.

По словам Михаил Охлопкова, пациент, 1966 года рождения, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончался в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн.

«Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19»,

- написал министр на своей странице в социальной сети.

Напомним, на данный момент в Карелии зарегистрированы два летальных исхода от ковида. К 20 мая общее число заболевших в республике составляет 260 человек.