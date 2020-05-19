Заразившаяся COVID-19 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии

Заболевшая коронавирусом известная телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.

Она рассказала о ношении защитной маски, о симптомах заболевания и о том, что сейчас лежит в больнице. По словам Пушкиной, у нее средняя тяжесть заболевания только по тому, что она «очень о себе заботилась». По словам депутата, она носила маски, перчатки, меняла их, дезинфицировала салон своей машины, когда развозила средства индивидуальной защиты врачам, одноразовую посуду, антисептики, кварцевые лампы.

«Земляки, я вас очень прошу. Не делайте одолжение полиции, надевая маски. Вы прежде всего спасаете себя и своих близких. Еще раз повторяю, рядом с вами бессимптомных носителей может быть тысячи. Вы, только вы, себя можете сами защитить».

Глава республики поблагодарил Пушкину за видеообращение и пожелал ей скорейшего выздоровления.



