Болгов сообщил о новом заболевшем коронавирусом в Лахденпохском районе

Глава администрации Лахденпохского района рассказал о новом случае заражения коронавирусом.

Как написал Олег Болгов на своей странице во «ВКонтакте», в Питкярантскую больницу госпитализирован 48-летний мужчина из поселка Хийтола.

По предварительной информации, мужчина работал на железной дороге в Ленинградской области.

Ранее Болгов сообщил о двух заболевших жителях из поселка Элисенваара. Также в Питкярантскую ЦРБ с подозрением на ковид доставлены трое жителей поселка Куркиеки.