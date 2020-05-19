19 мая 2020, 19:55
Болгов сообщил о новом заболевшем коронавирусом в Лахденпохском районе
По предварительным данным главы администрации Лахденпохского района, заболевший мужчина трудился в Ленобласти
Глава администрации Лахденпохского района рассказал о новом случае заражения коронавирусом.
Как написал Олег Болгов на своей странице во «ВКонтакте», в Питкярантскую больницу госпитализирован 48-летний мужчина из поселка Хийтола.
По предварительной информации, мужчина работал на железной дороге в Ленинградской области.
Ранее Болгов сообщил о двух заболевших жителях из поселка Элисенваара. Также в Питкярантскую ЦРБ с подозрением на ковид доставлены трое жителей поселка Куркиеки.