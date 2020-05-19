В Петрозаводске разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Ярослава

В Петрозаводске пропал Ярослав Алексеевич Воеводин, 2003 года рождения. По сообщению паблика «ПСО «Доброспас», несовершеннолетний днем 15 мая ушел от магазина «Пятерочка» на улице Кемская. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемому 16-17 лет, среднего телосложения, рост 190 см.

Был одет: темно-синяя куртка, черная с синими вставками мастерка «Адидас», черные спортивные штаны «Пума», серые кеды, возможно кепка.

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-911-423-33-83 или 02 (с мобильного – 102).