Двое погибли в ДТП с мотоциклом на российской трассе

В Московской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии

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В Московской области два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, трагедия случилась в девятом часу вечера 22 октября на 38-м километре трассы Москва-Касимов. Отмечается, что водитель автомобиля «Лада» совершил столкновение с мотоциклом во время поворота. Мотоциклист и пассажир автомобиля погибли на месте, водитель «Лады» получил телесные повреждения.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что подростки-зацеперы рискуют жизнью на троллейбусах в Петрозаводске.