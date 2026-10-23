Москвичи начали массово ходить на экскурсии по рынкам

Новый формат досуга получил название «рынкинг»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Новый формат досуга осваивают в столице. Участники идут на экскурсии по московским рынкам вместе с гидом. Явление получило название «рынкинг».

Во время экскурсий по рынкам москвичи пробуют продукты, знакомятся с кухней разных стран, общаются с продавцами и узнают историю столичных базаров.

По наблюдению гидов, люди приходят не только за покупками, но и за общением и атмосферой. На экскурсии ходят как студенты, так и семейный москвичи. Самые популярные направления – Даниловский, Дорогомиловский, Преображенский, Усачевский рынки и другие.

Журналисты издания «Москва 24» отмечают, что экскурсионная сфера активно меняется, а внимание туристов направлено на необычные и авторские программы, также пользуются спросом экскурсии по производствам.