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23 октября 2026
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Россия

Москвичи начали массово ходить на экскурсии по рынкам

Новый формат досуга получил название «рынкинг»
два вида яблок - красные и зеленые
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Новый формат досуга осваивают в столице. Участники идут на экскурсии по московским рынкам вместе с гидом. Явление получило название «рынкинг».

Во время экскурсий по рынкам москвичи пробуют продукты, знакомятся с кухней разных стран, общаются с продавцами и узнают историю столичных базаров.

По наблюдению гидов, люди приходят не только за покупками, но и за общением и атмосферой. На экскурсии ходят как студенты, так и семейный москвичи. Самые популярные направления – Даниловский, Дорогомиловский, Преображенский, Усачевский рынки и другие.

Журналисты издания «Москва 24» отмечают, что экскурсионная сфера активно меняется, а внимание туристов направлено на необычные и авторские программы, также пользуются спросом экскурсии по производствам.

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