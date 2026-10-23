Какие регионы ввели дополнительные ограничения на торговлю спиртным

Девять регионов ограничат продажу спиртного в День народного единства

фото «Петрозаводск говорит»

Праздник без градуса собираются провести девять российских регионов. Ограничения на продажу спиртного будут действовать сутки в День народного единства 4 ноября, сообщает РИА Новости.

На федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, власти субъектов могут устанавливать дополнительные ограничения в определенные дни.

Так, продажу алкоголя 4 ноября решили ограничить девять регионов. Это Алтай, Бурятия, Вологодская, Курганская, Тамбовская, Тюменская, Херсонская области, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители и гости названных регионов не смогут купить спиртное в течение суток.