Число заболевших коронавирусом в Карелии возросло до трехсот

В Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб Карелии по коронавирусу.

Среди них в Петрозаводске – 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве – 3, ДНТ «Северные просторы» – 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви – 2, Лахколампи – 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека.

Выздоровели еще 7 человек, все в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 48,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,6 раз выше и составляет 222,5 случая, по Северо-Западу – 168,2.