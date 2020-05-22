Диетолог рассказала об опасности абрикосов

Абрикосы помогают укреплять иммунитет и способствуют нормализации уровня холестерина в крови. Однако плоды стоит употреблять в умеренном количестве. О вреде и пользе этого фрукта агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В абрикосах содержится бета-каротин, провитамин А, витамины С; Е; В1 и В, минеральные вещества: магний, кальций, фосфор, железо, йод и калий, необходимые для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Несмотря на обилие полезных элементов, врач не рекомендует употреблять более 300 граммов абрикосов в день, поскольку существуют риски возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом из-за развития процессов брожения. А также чрезмерное увлечение абрикосом может привести к аллергической реакции.

Вдобавок диетолог предостерегла от употребления ядер абрикосовых косточек из-за содержащегося в них вещества амигдалина. По словам Стародубовой, амигдалин даже в небольших концентрациях опасен для человека «вплоть до потенциально летального отравления».

Фото: pitall.ru