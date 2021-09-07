В России разработали прибор, выявляющий коронавирус за полчаса

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработали прибор, который всего за 27 минут в силах определить наличие коронавирусной инфекции у человека. Об этом рассказала РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Над аппаратом работали в Институте физико-химической медицины ФМБА. В основе его работы - метод изотермической амплификации.

«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена»,

- прокомментировала Крючко.

По ее словам, при доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет определять и другие антигены. (фото kkolosov, pixabay.com)