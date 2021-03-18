Оперштаб Карелии пояснил, где организована реабилитация после COVID-19

Жители Карелии с хроническими заболеваниями могут пройти реабилитацию после коронавируса. На реабилитацию направляет участковый терапевт или лечащий врач в стационаре. Реабилитация проходит в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Пройти реабилитацию можно в респираторном центре Республиканской больницы им. Баранова, а также реабилитационных отделениях городской поликлиники №2 Петрозаводска и Пряжинской ЦРБ, в санатории «Марциальные воды». Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Третий этап реабилитации прошли 453 человека, второй - 52. Также сообщается о 550 пациентах, которых амбулаторно проконсультировали врачи респираторного центра Республиканской больницы. В медучреждениях созданы постковидные кабинеты по амбулаторному контролю за пациентами с перенесенным ковидом.

В оперативном штабе сообщили, что медучреждения постепенно возвращаются к обычному режиму работы из-за стабилизации эпидобстановки.

«С 22 марта предполагается дальнейшее сокращение коечного фонда в ковидных отделениях: еще 40 коек в Республиканской инфекционной больнице, 30 коек в Республиканском паллиативном центре и 30 коек в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше, - сказано в сообщении оперативном штаба. - Возращение медучреждений в обычный режим работы направлено на постепенное открытие всех видов плановой медицинской помощи».

Отметим, что за все время пандемии в Карелии заболели 42800 человек, умерли 353, выздоровели 39258. (фото vk.com)