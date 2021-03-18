Число умерших от внебольничной пневмонии в Карелии выросло до 125

Случаи внебольничной пневмонии продолжают фиксировать в Карелии. Как передали в оперативном штабе по борьбе с рапсространением коронавирусной инфекции, за последние 24 часа в республике в больницы доставили 18 человек с внебольничной пневмонией. При этом зарегистрирован один летальный исход. Умерла женщина, 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией. Подчеркивается, что у умершей был отрицательный тест на коронавирус.

Всего с 1 апреля с легочной инфекцией в лечебные учреждения были госпитализированы 5319 человек. 125 пациентов умерли, это цифры с учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля.

Также в оперативном штабе сообщили, что всем заболевшим с пневмонией делают тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, за последние сутки стало известно о 105 новых заболевших коронавирусом. Поправиться удалось еще 169. Тем не менее, зафиксированы новые летальные исходы. От коронавируса умерли две женщины и мужчина. (фото inform.kz)