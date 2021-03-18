Оперативный штаб раскрыл данные по ситуации с коронавирусом в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирусная инфекция подтвердилась у 105 человек. Об этом 18 марта сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Из этого числа заболевших - 101 человек, из них у 22 симптомы средней тяжести. За последние 24 часа выздоровели еще 169 человек.

Однако есть и печальные новости. Коронавирус продолжает отнимать жизни людей. В республике подтвердились еще три новых летальных исхода от COVID-19. В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка, Пиндуши 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1946 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Ладва, 1951 года рождения. Отмечается, что у умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев инфекции в регионе все еще высокое - 6936,1 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения в России показатель составляет 3010,9 случая, по Северо-Западу - 5326,8. (фото aa.com.tr)