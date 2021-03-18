Снег с крыши упал на голову женщине в центре Петрозаводска

После трагедии на улице Куйбышева, где упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, прошло несколько дней. Но судя по всему, этот страшный инцидент не послужил сигналом к действию для тех, кто должен счищать сугробы с кровель.

С крыш зданий в Петрозаводске по-прежнему сходят «лавины». От нескольких ледышек уже пострадали автомобили на проспекте Ленина и улице Свердлова. Также видеорегистратор очевидца запечатлел, как на пешеходную дорожку на проспекте Александра Невского падает снежная шапка.

Новых жертв наледи среди людей пока нет. Одна женщина, которая на днях прогуливалась по тротуару в центре столицы Карелии, попала под «лавину». Эпизод схода снега запечатлела камера уличного наблюдения компании «Ситилинк». Инцидент случился возле здания Музея изобразительных искусств Карелии на проспекте Карла Маркса 16 марта в 14:41:20.

На кадрах видно, как снег белой «струей» падает точно на пешехода. Повезло, что это был не лед или не мощная снежная шапка.

После того, как женщину занесло снегом, она смогла продолжить путь. Судя по всему, серьезных травм она не получила, но головную боль заработала. (фото severpost.ru)