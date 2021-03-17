Сход «лавины» с крыши дома в Петрозаводске попал на видео

«Лавины» продолжают сходить с крыш домов в столице Карелии. Видеорегистратор очевидца запечатлел, как на пешеходную дорожку на проспекте Александра Невского падает снежная шапка. Причем снежные брызги даже вылетели на проезжую часть. Запись опубликована в паблике «Подслушано в Птз». Судя по дате на видео, снег падал 16 марта в 20:18.

«Пр. А. Невского. Как падал, так и падает лед!!! Главное - органы власти в безопасности!!!»

- сказано в описании к видео.

По счастливой случайности, в этот момент в этом месте никого из людей не было. Пешеходы были в нескольких десятках метрах от места падения.

Ранее в Петрозаводске упавшая с крыши наледь повредила два автомобиля. Один на проспекте Ленина, другой на улице Свердлова. В воскресенье в результате такого схода с кровли здания на улице Куйбышева погиб мужчина. (фото severpost.ru)