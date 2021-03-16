Упавший с крыши снег разбил автомобиль в центре Петрозаводска

Сегодня около полуночи на проспекте Ленина, 4, в столице Карелии с крыши сошел снег. Обошлось без новых человеческих жертв. Однако досталось припаркованному автомобилю. Сообщение о сходе наледи и фото появились в паблике «Живой Петрозаводск».

«Вмятина на крыше, разбито заднее стекло! В доме рыбный магазин, во дворе зона выгрузки товара, случись бы это днем, беды не избежать было бы! Наши чиновники и управляющие компании начнут шевелиться!?»

- сказано сообщении в группе.

Напомним, в минувшее воскресенье в центре Петрозаводска глыба льда убила мужчину. Прокуратура и следователи организовали проверку, возбуждено уголовное дело. Подробности гибели мужчины на улице Куйбышева, 10, и версии – читайте в расследовании «Петрозаводск говорит».

Ранее о ЧП высказалась глава Петрозаводска. Возможные причины трагедии озвучил и губернатор Карелии. (фото на главной ntv.ru)