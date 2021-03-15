Прокуратура проверит управляющую компанию после трагедии на Куйбышева

Республиканская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, 1971 года рождения, на улице Куйбышева, 10, в Петрозаводске.

Трагедия случилась днем 14 марта. Мужчина очищал от снега крыльцо здания. В этот момент на него с крыши рухнул лед. Петрозаводчанин скончался до приезда скорой помощи. Следователи организовали проверку. Глава Карелии озвучил возможную причину трагедии.

Сотрудники прокуратуры Петрозаводска выезжали на место трагедии, зафиксировали состояние придомовой территории, кровли со стороны проезжей части, двора и торцевых частей дома. Прокуратура проверит, как управляющая организация исполняла обязанности по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома. Ведомство истребовало необходимые документы.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавили в надзорном органе.