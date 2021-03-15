Опубликованы фотографии с места гибели мужчины в Петрозаводске

Мужчина подметал крыльцо, когда на него с крыши сорвалась глыба льда. Трагедия произошла днем 14 марта на улице Куйбышева, 10, в столице Карелии.

Фотографии с места гибели мужчины опубликовало ИА «Республика». На кадрах – крыльцо без козырька, куски льда около двери, веник и следы крови.

Инцидент в центре карельской столицы запечатлела камера уличного наблюдения. На помощь мужчине бросились прохожие. Следователи организовали проверку после случившегося. Родные погибшего мужчины через соцсети отыскали пятерых свидетелей трагедии.

Фото Максим Алиев, ИА «Республика»