Упавший лед убил мужчину в Петрозаводске

Сегодня в 12 часов возле одного из домов, расположенных на улице Куйбышева в Петрозаводске, упавший лед убил мужчину. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, кадры опубликованы в группе «Живой Петрозаводск».

По данным Следственного комитета, пострадавший после падения льда горожанин скончался на месте. На кадрах видно, как прохожие пытались оказать ему первую помощь.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.