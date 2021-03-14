На въезде в Петрозаводск поймали пьяного водителя

Сегодня в 18:00 на подъезде к Петрозаводску автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «Фольксваген Пассат» нетрезвого водителя.

В ходе проверки нарушителя инспекторы выяснили, что 31-летний мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, нарушитель задержан. На водителя составлены административные материалы по ст.12.7 ч.2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Нетрезвому водителю также предстоит понести наказание в рамках уголовного кодекса по ст. 264.1 УК РФ. // Фото: ГИБДД Карелии