Почти 90-е: сегодня в Петрозаводске среди бела дня украли грузовик

Свидетелем такой картины стал сегодня наш корреспондент. На улице Володарского, у Поликлиники № 2, с сильным креном на проезжую часть стоял старый и сильно поврежденный грузовичок. Рядом в растерянности ходил его хозяин.

Как выяснилось, машина была припаркована на ул. Варламова. И вот сегодня, при свете дня, прикатили какие-то лихие ребята на «Камазе» подцепили грузовичок и утащили в неизвестном направлении.

Хозяин, обнаружив пропажу, всю картину угона ясно увидел в записи камер видеонаблюдения. Отправился искать машину – и обнаружил ее на Володарского в плачевном состоянии. Видимо, воры не слишком аккуратно буксировали старый автомобиль и оторвали у него колесо. После этого они отцепили грузовичок и уехали ни с чем.

Откровенно говоря, такая древняя машина кому-то могла понадобиться разве что на металлолом. Но, согласитесь, ситуация красноречиво характеризует состояние правопорядка в столице Карелии.