Мужчина в Карелии сжег автомобиль из ревности

В ОМВД России по Медвежьегорскому району поступило заявление от 31-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что бывший муж повредил её автомобиль. Участковый уполномоченный полиции выяснил обстоятельства произошедшего – об том сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По словам заявительницы, официально супруги развелись давно, однако расстаться окончательно так и не смогли: то съезжались, то разъезжались. В день, когда всё случилось, 45-летний житель Медвежьегорска заподозрил бывшую жену в неверности.

Мужчина пришёл в ярость и устроил скандал. Затем на виду у заявительницы он подошёл к ее машине, припаркованной во дворе, проколол колёса и ушёл. Спустя время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он, по версии следствия, вернулся к дому суженой с канистрой бензина, вторым комплектом ключей открыл автомобиль, облил горючим салон и поджёг его. В результате пожара транспортное средство сгорело частично, ущерб был оценен в 50 000 рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. // Фото: МВД РК