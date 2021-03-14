Поддельные денежные купюры всё чаще стали продавать онлайн

В МВД России рассказали, что сбыл фальшивых денег все чаще уходит в интернет сообщает ТАСС.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов»,

— отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.

По информации МВД, в 2020 году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. По итогам минувшего года было зафиксировано 18 700 таких преступлений. Полиция выявила 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направлено более тысячи уголовных дел.

25 февраля в Центробанке сообщили, что за 2020 год в России было выявлено примерно 48,3 тысячи поддельных банкнот. // Фото: gtrk-kaluga.ru