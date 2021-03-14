14 марта 2021, 10:20
Голый мужчина бегал по Красной площади «в память о Достоевском»
Ранее этот же человек был замечен у Белорусского посольства, где поедал сырое мясо (видео 18+)
Вчера в Москве на Красной площади задержали голого мужчину, который в столь странном виде демонстрировал перформанс «Сон смешного человека» якобы по мотивам рассказа Достоевского. Какое отношение скачки голышом имеют к рассказу великого русского писателя, «акционист» Илья Качаев не уточнил. Об этом сообщает iNews TV.
Мужчина успел пробежать около 200 метров, прежде чем был скручен сотрудниками полиции и ФСО.
Сообщается, что ранее он был замечен у Белорусского посольства, где поедал сырое мясо.
После задержания Качаева увезли в психиатрическую клинику.
Напоминаем, что 2021 год Указом президента объявлен «Годом Достоевского» в России. // Видео: ВКонтакте