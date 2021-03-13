Младенец, избитый отцом, снова не может дышать

Мальчик, которого в сентябре прошлого года тяжко избил собственный отец, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Министерстве здравоохранения Карелии.

Состояние ребенка остается нестабильным уже несколько месяцев. Так, в октябре сообщалось, что мальчику стало лучше и он может дышать самостоятельно.

Напомним, преступление в отношении младенца было совершено в конце сентября 2020 года. Мальчик находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать его в это время дома отсутствовала. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своему сыну несколько ударов рукой по голове. У малыша была диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Обвиняемого заключили под стражу. // Фото: pixabay.com