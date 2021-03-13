Лесовоз вылетел с трассы после столкновения с кроссовером

13 марта в Прионежском районе лесовоз столкнулся с кроссовером. По информации портала «ДТП Петрозаводска и Карелии», авария произошла на дороге «Петрозаводск – Вознесенье» близ деревни Педасельга.

По информации издания, два транспортных средства двигались навстречу друг другу и столкнулись на извилистом участке в районе поворота. От удара кроссовер развернуло на проезжей части. Лесовоз выехал в кювет, прицеп «сложился», лесовоз опрокинулся на борт.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Снимки сделаны очевидцами происшествия. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии». Видео: vk.com/dtpptz