В Суоярви справились с последствиями аварии в котельной

В Суоярви ликвидировали последствия аварии в местной котельной. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказал министр строительства и ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов.

По словам Россыпнова, в котельной уже растопили большой котел. Сейчас параметры теплоносителя доводят до нормативных.

Напомним, 10 марта в Суоярви из-за аварии на котельной был введен режим повышенной готовности. Из строя вышел котел большой мощности, отопление осуществлялось котлом малой мощности, из-за чего были снижены параметры теплоносителя. Ранее Виктор Россыпнов пообещал, что местным жителям сделают перерасчет платы за отопление.