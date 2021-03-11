Режим повышенной готовности введен в Суоярви из-за аварии на котельной

Накануне вечером на котельной «Экотоп» в Суоярвском районе вышло из строя оборудование. Об аварийной ситуации сообщили в официальной группе администрации Суоярвского района.

10 марта из строя вышел котел большой мощности. В рабочем состоянии остался котел малой мощности, в связи с чем снижены параметры на выходе из котельной.

Вечером в среду температура воздуха в Суоярви была ниже минус 18 градусов, температура теплоносителя на выходе из котельной составляла 48-45 градусов при норме 74-49 градусов.

Утром 11 марта температура воздуха была минус 23 градуса, температура теплоносителя на выходе из котельной составляла 54-39 градусов (при норме 78-52).

«Теплоснабжающей организацией принимаются меры по ремонту вышедшего из строя оборудования»,

- сообщили власти в паблике.

Из-за аварии на котельной в Суоярви ввели режим повышенной готовности. Управляющим организациям рекомендовали принять меры по сохранению нормативной температуры воздуха в жилых домах. Директору местной школы рекомендовано подготовить пункт временного размещения людей на базе средней школы, в случае необходимости организовать прием людей. Руководителю котельной поручено устранить неисправность и не допустить остановки работы котельной. (фото v-pravda.ru)