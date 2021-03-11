Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Сергея Кашляева 1976 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина скрывается от следственных органов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят звонить по номерам телефонов: +7921-455-28-85, +7911-422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.