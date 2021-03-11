11 марта 2021, 14:28
Дикие звери пришли в Кетроваару
Жители поселка в Карелии снимают видео и бодро комментируют визит гостя из леса
Кабан заявился в карельский поселок Кетроваара среди бела дня, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»
Животина ничего не боится, пугает собак и жителей, лопает подачки и настойчиво просит еще.
Некоторые особо эмоциональные высказывания вырезаны в соответствии с новейшими требованиями российского законодательства,
– говорится в тексте, сопровождающем видео.
Ну, а с другой стороны, жителей Лахденпохского района тоже можно понять. Смотреть строго со звуком!
Фото - скриншот видео