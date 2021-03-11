Дикие звери пришли в Кетроваару

Кабан заявился в карельский поселок Кетроваара среди бела дня, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»

Животина ничего не боится, пугает собак и жителей, лопает подачки и настойчиво просит еще.

Некоторые особо эмоциональные высказывания вырезаны в соответствии с новейшими требованиями российского законодательства,

– говорится в тексте, сопровождающем видео.

Ну, а с другой стороны, жителей Лахденпохского района тоже можно понять. Смотреть строго со звуком!

Фото - скриншот видео