11 марта 2021, 14:28
Происшествия

Дикие звери пришли в Кетроваару

Жители поселка в Карелии снимают видео и бодро комментируют визит гостя из леса

Кабан заявился в карельский поселок Кетроваара среди бела дня, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»

Животина ничего не боится, пугает собак и жителей, лопает подачки и настойчиво просит еще.

Некоторые особо эмоциональные высказывания вырезаны в соответствии с новейшими требованиями российского законодательства, 

– говорится в тексте, сопровождающем видео.

Ну, а с другой стороны, жителей Лахденпохского района тоже можно понять. Смотреть строго со звуком!

Фото - скриншот видео

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Метки: 
Карелия
Кетроваара
Лахденпохья
Лахденпохский район
кабан