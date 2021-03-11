Гость украл 13 тысяч рублей из квартиры крепко спавшего пенсионера

Из квартиры пенсионера украли 13 тысяч рублей, пока пожилой мужчина спал. Преступление было совершено в одном из поселков Питкярантского района. 70-летний мужчина сообщил в полицию о пропаже денег, которые, с его слов, он хранил в надежном месте. По признакам кражи возбудили уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 43-летний ранее имевший проблемы с законом мужчина пришел к пенсионеру занять денег.

Входная дверь в жилище была не заперта, сам хозяин крепко спал. Гость решил не тревожить пенсионера. Он знал, где лежат деньги. Мужчина, по версии следствия, взял купюры, оставив пенсионеру лишь 200 рублей. Похищенные деньги подозреваемый потратил, в том числе на алкоголь. (фото gazetaingush.ru)