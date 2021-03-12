Жителям Суоярви пообещали сделать перерасчет после ликвидации аварии

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов пообещал, что жителям Суоярви при начислении платы за тепло, сделают перерасчет за время, когда из-за поломки оборудования в котельной «Экотоп» были снижены параметры теплоносителя.

Напомним, 10 марта в Суоярви из-за аварии на котельной был введен режим повышенной готовности. Сообщалось, что из строя вышел котел большой мощности, а в рабочем состоянии остался котел малой мощности, из-за чего были снижены параметры на выходе из котельной. Школы и детские сады продолжили работать.

Россыпнов назвал и предварительную причину аварии - повреждение колосника. Днем 12 марта министр сообщал, что устранение аварии на котельной завершается. В официальном паблике Суоярвского района говорилось, что завершить ремонтные работы планируется до 18 часов.

Также будет решаться вопрос по установке резервного котла, мощности которого будет хватать для поддержания нормативных параметров при отключении основного котла. (фото amur.info)