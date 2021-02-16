В Олонецком районе не знают, как расселять аварийное жилье

В Олонецком районе необходимо в ближайшие годы расселить 60 квартир аварийного фонда, из них 58 – муниципальные. И как это сделать, власти не знают. Это сегодня выяснилось на совещании по развитию района.



Как отметили чиновники, квартиры раскиданы по разным населенным пунктам. Компенсацию жильцам не выплатишь – жилье в основном муниципальное. Строить много маленьких новых домов невозможно по экономическим причинам. Следовательно, нужно строить один большой дом в Олонце либо покупать для переселенцев квартиры на вторичном рынке.

«60 квартир на «вторичке» мы не найдем. Надо строить дом в Олонце»,

– сказал глава районной администрации Вадим Мурый.

«Если вы 15 квартир купите, у вас останется под расселение 45 квартир. Это что за дом такой? – сказал губернатор, очевидно, имея в виду, что дом получится слишком маленький. – Может, решим вопрос переселения в Олонец из других районов? Олонец перспективный район, южный. Либо часть квартир предполагаем для сирот, для специалистов…»

Однако и большой дом в Олонце построить невозможно. Как пояснил замминистра строительства Карелии Павел Банковский, для пятиэтажного строения не хватит напора воды. Максимальная высота нового дома – три этажа.

«А получится ли экономику выдержать подрядчику? – возразил глава региона. (Дело в том, что стоимость квартир для переселенцев определена нормативом, и если объем строительства будет небольшой, подрядчику он будет экономически не выгоден. – прим.ред). – Предлагаю концептуально определиться с этими 60 квартирами…»

При этом в следующий этап программы расселять придется гораздо больше. На сегодняшний момент в Олонецком районе аварийными признаны 182 дома общей площадью 52 тысячи квадратных метров. (фото Павел Стариков, vnd12.ru)