Пешеход бросился под колеса микроавтобуса в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Правды микроавтобус сбил человека на пешеходном переходе. Как сообщает ГИБДД, авария произошла 12 марта в 17:42. 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Серена» совершил наезд на 41-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации дородной инспекции, пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Инцидент попал в объективы уличных камер компаний «Сампо» и «Ситилинк». На видео можно заметить, что пострадавший выскочил на дорогу и побежал в сторону машины, водитель которой в это время пытался уйти от столкновения. Видео опубликовано на сайте «ДТП Петрозаводск и Карелии». // Фото: bezformata.com