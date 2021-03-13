13 марта 2021, 10:03
Молодая женщина-водитель спровоцировала лобовое столкновение на трассе
Один человек получил травмы в ДТП в Лахденпохском районе Карелии
На трассе А 121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии произошла авария с участием двух иномарок. В столкновении получил травмы один человек.
Как сообщает ГИБДД, ДТП случилось 12 марта в 11:00. 23-летняя женщина, водитель автомобиля «Киа Спортейдж», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Ауди А5». В результате пострадала 30-летняя пассажирка немецкой иномарки.
Женщине была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии