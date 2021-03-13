Молодая женщина-водитель спровоцировала лобовое столкновение на трассе

На трассе А 121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии произошла авария с участием двух иномарок. В столкновении получил травмы один человек.

Как сообщает ГИБДД, ДТП случилось 12 марта в 11:00. 23-летняя женщина, водитель автомобиля «Киа Спортейдж», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Ауди А5». В результате пострадала 30-летняя пассажирка немецкой иномарки.

Женщине была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии