Помощь спасателей потребовалась после ДТП в Пряжинском районе

Накануне вечером силы спасателей потребовались для ликвидации аварии на федеральной трассе в Пряжинском районе.

Как сообщили в МЧС Карелии, автомобиль наехал на стоящее транспортное средство на трассе «Кола».

Дорожный инцидент случился 14 марта. В 20:43 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района привлекалось для ликвидации происшествия на дороге. Информация о пострадавших еще уточняется. (фото belokuriha.life)