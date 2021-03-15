Парфенчиков озвучил возможную причину трагедии на улице Куйбышева

Сегодня во время онлайн-совещания по социально-экономическому развитию Питкярантского района глава Карелии прокомментировал воскресную трагедию на улице Куйбышева в Петрозаводске. Напомним, днем 14 марта глыба льда убила мужчину, следователи организовали проверку.

Артур Парфенчиков рассказал, что был на месте происшествия, обсудил вопросы с оперативниками и все внимательно осмотрел. Как сообщил губернатор, за несколько дней до трагедии крышу чистили от наледи. По его словам, работы были выполнены некачественно.

«Все произошло возле дома, где за два дня до этого чистили крышу, но крыша была убрана некачественно. Было бы не так страшно, если бы упала сосулька. Потому что сосулька падает вертикально вниз. А снег со скатной крыши летел по траектории, которая составила примерно два метра. Поэтому просто сбить сосульки недостаточно, надо убирать снег»,

- сказал руководитель региона, подчеркнув, что «случай невероятный».

«Вроде все почистили, вроде все хорошо, но глыба упала. Когда залезли на крышу, посмотрели, а там на краю крыши лежит кромка льда. Мы вначале не могли понять, как на крыльце, достаточно далеком от кровли, случилась трагедия. Первая причина – что не убрали кромку льда. Следствие будет разбираться. Надо разобраться, почему так убирали. Но, судя по той информации, что есть у меня, на крышу не пошли, потому что она скользкая»,

- прокомментировал Парфенчиков.



Глава Карелии поручил всем ответственным лицам навести порядок с кровлями в школах и больницах.

«Снега много выпало, и основные проходы к школам, больницам, социальным учреждениям, объектам культуры - все должно быть приведено в максимальный порядок. Эта трагедия должна стать последним уроком»,

- сказал он.



Парфенчиков напомнил руководителям ТСЖ и управляющих компаний, руководителям учреждений, промышленных объектов, что они несут уголовную ответственность за подобную халатность.



«Я уверен, что виновные будут привлечены к строгой ответственности в назидание всем», - резюмировал губернатор.

Фото Максим Алиев, ИА «Республика»