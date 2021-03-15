Глава Петрозаводска высказалась о гибели мужчины от упавшего льда
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала трагедию, произошедшую днем 14 марта возле одного из домов по улице Куйбышева. Упавшая глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце дома.
Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Администрация города окажет правоохранительным органам максимальное содействие, предоставит всю имеющуюся информацию о деятельности управляющей компании. Уверена, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего,
- приводит пресс-служба мэрии слова Мирошник.
В городской администрации напомнили, что ответственность за содержание общедомового имущества и обеспечение безопасности на придомовой территории несет управляющая компания. Работы по очитске козырьков и кровель зданий от снега и наледи в мэрии назвали первоочередными целями в настоящий момент. При этом в администрации подчеркнули, что обеспечить безопасное содержание балконов в жилых домах обязаны их собственники.
Ранее Артур Парфенчиков озвучил возможные причины произошедшей на улице Куйбышева трагедии. Напомним, по факту ЧП проверку проводят Следственный комитет и прокуратура. Фото Максим Алиев, ИА «Республика»