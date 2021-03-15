Молодой человек, подозреваемый в краже, разыскивается в Карелии

Полиция Карелии продолжает розыск Дмитрия Александровича Кудина 2002 года рождения, который подозревается в хищении имущества, сообщает паблик МВД по Республике Карелия.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать ее по номерам телефонов: 8-911-661-93-58 или 8 (814-36) 4-14-18.

Конфиденциальность гарантируется.

Фото из группы МВД по Республике Карелия