Первые версии и подробности гибели петрозаводчанина под глыбой льда

Текст и фото: Антонина Кябелева

Трагедия, которая произошла в Петрозаводске в воскресенье 14 марта, когда упавший с крыши дома кусок льда убил мужчину, обрастает новыми подробностями. Они связаны прежде всего с попыткой понять, почему случилась трагедия, и можно ли было ее предотвратить.

Страшный эпизод, в мгновение унесший человеческую жизнь, попал в объектив камеры наблюдения. На опубликованной видеозаписи можно различить, как на мужчину сверху падает снежная или ледяная глыба.

Как нам стало известно, погибший мужчина — петрозаводчанин Дмитрий Васильев. В воскресенье в полдень он привез на работу жену, которая является одним из учредителей турфирмы ООО «Гранд Стиль». Турфирма находится на первом этаже в офисном помещении в доме по Куйбышева, 10. Ступеньки при входе в помещение обледенели, и Дмитрий Васильев решил их почистить.

- Он сказал, что не дело, что ступеньки обледенели, что кто-то может подскользнутся. Он пошел их почистить. Даже куртки не надел,

- рассказала его племянница Юлия.

Дом, как нам подтвердили в госкомитете по жилищному, строительному и дорожному надзору по РК, обслуживается компанией ООО «ССР» ("Служба срочного реагирования"). Руководитель госкомитета Александр Темнышев сказал, что сейчас проводится административная проверка того, насколько добросовестно ООО «ССР» выполняло свои обязанности. По словам Темнышева, незадолго до происшествия, в четверг 11 марта, чистили крышу, а со стороны подъездов сбивали сосульки. По двухскатной крыше, рассказал Темнышев, рабочие не ходили, так как это было опасно.

- Крыша была чистая. Там наледь или в желобе, или за стеной скопилась. Снимки есть, крыша чистая,

- сказал Александр Темнышев.

Он отметил, что с внешней стороны дома огромные сугробы, и люди к зданию на опасное расстояние не приближаются. Единственное проблемное место — это крыльцо, где и произошла трагедия.

- Как эта льдина улетела на два метра, - это удивительно,

- заметил Темнышев.

Почему не было козырька над входом и обязаны ли были его установить, будет устанавливать следствие.

- Сам вход сделан в виде бетонного монолита, выступающего на полтора метра вперед, - заметил руководитель госкомитета.

Он сообщил, что от жильцов дома № 10 по улице Куйбышева практически не было жалоб в госкомитет. По его оценке, управляющая компания ООО «ССР» находится, как говорится, на хорошем счету, и к ней редко возникают претензии.

Глава РК Артур Парфенчиков тоже высказался по поводу трагедии в карельской столице.

- Все произошло возле дома, где за два дня до этого чистили крышу, но крыша была убрана некачественно. Было бы не так страшно, если бы упала сосулька. Потому что сосулька падает вертикально вниз. А снег со скатной крыши летел по траектории, которая составила примерно два метра. Поэтому просто сбить сосульки недостаточно, надо убирать снег...

Случай невероятный. Вроде все почистили, вроде все хорошо, но глыба упала. Когда залезли на крышу, посмотрели, а там на краю крыши лежит кромка льда. Мы вначале не могли понять, как на крыльце, достаточно далеком от кровли, случилась трагедия.

Первая причина – что не убрали кромку льда. Следствие будет разбираться. Надо разобраться, почему так убирали. Но, судя по той информации, что есть у меня, на крышу не пошли, потому что она скользкая, - сказал губернатор.

Его версия происходящего близка к той, о которой рассказали в госкомитете. Правда, до конца все же не понятно, стало ли причиной трагедии некачественно проведенные работы, или управляющая компания в той ситуации сделала все от нее зависящее, но вмешался злой рок.

Юлии, которая через социальные сети искала очевидцев трагедии, удалось поговорить с жильцами дома № 10 по улице Куйбышева.

- Жильцы рассказали, что неоднократно писали жалобы на управляющую компанию о том, что снег, наледь, сосульки не счищались. По их словам, сосульки сбивали 1 марта, и все. Снег неоднократно с этого дома падал и со стороны подъездов, и со стороны Куйбышева. Со стороны Куйбышева даже машина была повреждена. Такие случаи уже были,

- сказала Юлия.

Она рассказала, что удалось найти пятерых очевидцев трагедии, которые подтверждают, что с крыши упала именно ледяная глыба, а не снег.

В управляющей компании ООО «ССР» отказались предоставить информацию, связанную с обстоятельствами случившей трагедии. По словам сотрудницы ООО «ССР», на эту тему готов разговаривать только директор общества Владимир Штогрин, которого в течение дня мы так и не смогли застать на рабочем месте. Она также отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения жителей дома, что они не раз обращались с жалобами на сосульки и снег.

В офисе турфирмы «Гранд Стиль», расположенной сразу же у входа в помещение, было тихо, немноголюдно. Сотрудница компании рассказала, что снег с крыши падал часто и шумно.

- У нас даже туристы вздрагивали, когда за окном снег падал,

- заметила женщина.

В турфирме рассказали, что трагедия произошла, когда многие петрозаводчане шли по направлению к площади Кирова, чтобы отметить масленицу. Свидетелей жуткого происшествия было немало.

Мне удалось побеседовать с жителями дома № 10. Галина Константиновна подтвердила, что примерно две недели назад с крыши сбивали сосульки. Работу управляющей компании она в целом оценила положительно. Она не слышала, что в этом году из-за схода снега с крыши была повреждена машина.

Ее соседка по дому Наталья о таких случаях тоже не знает, но по отношению к работе управляющей компании настроена крайне скептически. По ее словам, вызывает серьезные сомнение качество проведенного в прошлом году ремонта фасада здания. Она показала на крыши стоящих напротив соседних домов, которые чистят и чаще, и более профессионально. Наталья рассказала, что недавно, действительно, убирали сосульки с крыши, но, скорее всего, там осталась наледь, которая и стала причиной трагедии. Само происшествие она не видела. Выглянула в окно только тогда, когда подъехала скорая помощь и полиция.

- Я сразу сказала, что, наверное, сосулька на голову кому-то упала. Конечно, все это ужасно. На месте погибшего мог оказаться любой из нас,

- сказала Наталья.

Председатель совета дома Александр Шума сообщил, что в прошлом случалось падение снега с крыши на припаркованные автомобили, но в этом году о подобных случаях ему не известно. По его словам, ООО «ССР» не занимается уборкой снега с кровли, а заказывает эти работы у сторонних организаций. Поступающие от жильцов заявки, связанные с очисткой кровли, управляющая организация выполняет довольно оперативно. Если не сразу, то через несколько дней.

Шума обратил внимание, что на крышах соседних домов находится не лед, а снег. В отличие от них, на кровле дома № 10 постоянно образуется наледь.

- Проблема нашего дома в том, что у нас не утеплены межчердачные перекрытия. Мы всю зиму нагревает крышу. А когда мы нагреваем крышу, мы формируем на крыше лед. Если бы у нас, как положено, чердачные перекрытия были изолированы, у нас бы на крыше вообще не было льда. С сосульками я борюсь давно. Сам живу на пятом этаже. Сосульки вырастали больше двух метров. Когда на улице мороз минус двадцать, у нас растут сосульки. На улице минус десять, а у нас капают сосульки. Из-за отсутствия теплоизоляции, у нас формируется на крыше лед, который летит на головы граждан и на автомобили,

- рассказал Александр Шума.

Его квартиру несколько недель назад залило из-за того, что на чердаке во время сильных морозом появляется наледь, которая потом тает, и вода проникает в квартиры. Парадокс: сама крыша целая, а квартиры заливает.

- У меня недавно с люстры в маленькой комнате вытекло два ведра воды,

- уточнил председатель.

Он убежден, что если принципиально не решить проблему с кровлей, сход льда так и останется постоянной угрозой для жизни и здоровья прохожих. Шума считает, что для устранения подобных проблем можно было бы привлечь средства фонда капитального ремонта. Однако, по его словам, добиться этого крайне трудно, несмотря на то, что у фонда остается огромное количество неистраченных средств.

- Если мы хотим, чтобы лед не падал на головы граждан, мы должны устранить причину. Я допускаю, что подрядчики в этом году не очень качественно очистили крышу. В прошлые годы водосток, который идет вдоль крыши, долбили и чистили. А в этом году, как мне кажется, сбили сосульки, а водостоки не трогали,

- сказал он.

И, действительно, если внимательно вглядеться, то из-за сточной трубы на крыше выглядывал кусок льда. Он расположен на самом краю, и может повторить неприятный «пируэт».

Кровли на соседних домах были частично покрыты тонким слоем снега, внешне не создающим чувство опасности. Только над центральным входом в Дом Кантеле угрожающе навис «шматок» снега, готовый в любой момент шмякнутся вниз. Но все же это была не ледяная глыба.

Очевидно, что проблемы в доме № 10 по улице Куйбышева копились не одно десятилетие. По словам жильцов, капремонт в доме, построенном 60 лет назад, никогда не делали. Внешне здание выглядит крепким. Но оно таит в себя смертельную опасность. И только борьбой с сосульками тут не поможешь.

Конечно, сейчас к дому приковано повышенное внимание правоохранительных и контролирующих органов. Возможно, кому-то придется ответить за смерть человека. Вот только станет ли это для нас уроком? Если Александр Шума прав, то давным-давно необходимо было привести чердачное помещение в порядок, а не подвергать каждую зиму опасности жильцов дома и случайных прохожих.

Нам постоянно приходится платить слишком дорогую цену, чтобы осознать, что мелочей не бывает. И я очень боюсь, что и в доме по улице Куйбышева, и в других домах, как только уляжется шум, все вернется на круги своя. Опять будут сбивать сосульки, не обращая внимание на коварный лед, в надежде, что пронесет…