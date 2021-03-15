Школы Петрозаводска ждут 3300 первоклассников

- В сентябре 2021 года школы Петрозаводска откроют 115 общеобразовательных классов и 10 классов с адаптированными программами. Мы ожидаем в сентябре 3300 первоклассников, а всего в школах города обучается 31000 учеников, – рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова.

- В Петрозаводске уровень среднего школьного образования очень высокий. У нас есть школы, которые входят в лучшие 500 общеобразовательных учреждений России, а есть и те, что выбраны в сотню.

Надо понимать: дети сейчас поступают в начальную школу. Во всех школах города уровень начального образования достаточно высокий.

Если же родители захотят выбрать какое-то профильное образование ребенка, то имеет смысл подойти к этому вопросу на уровне среднего общего образования. А в начальной школе ребенку должно быть прежде всего комфортно и удобно добираться от дома. В управлении образования администрации для родителей будущих первоклассников организована горячая линия: 71-34-34. Кроме того, вся актуальная информация и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте Администрации, - сказала Любовь Иконникова. (Видео)