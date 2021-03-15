В Питкярантском районе не хватает фельдшеров из-за низких зарплат

У фельдшеров ФАПов в Питкярантском районе крайне низкие зарплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе совещания по развитию района.

По данным министра, фельдшеры ФАПов в районе сейчас получают 24,5 тысячи рублей в месяц. Это на треть ниже, чем в среднем по Карелии. Охлопков полагает, что руководитель ЦРБ должен принять точечное решение о повышении зарплат фельдшеров.

Из-за этого в населенных пунктах возникают проблемы с доступностью медицины. Так, в поселок Импилахти врач выезжает один раз в неделю, чего недостаточно. В Рауталахти фельдшера тоже нет. Ситуация усугубляется тем, что в населенных пунктах есть проблема с покупкой жилья для медиков.

Михаил Охлопков отметил, что в районе плохо оказывается и выездная медицинская помощь. За 2020 год было 14 выездов мобильных бригад, в ходе которых осмотрено 13 человек (один выезд, получается, был «холостым»).

В целом в районе наблюдается дефицит медицинских кадров. В частности, в Питкярантской ЦРБ укомплектованность врачами – 73 процента, средним медперсоналом – 77 процентов. В стационаре не хватает более 40 процентов врачей. Фото broadridge.com